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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: هدفنا تأمين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

أمينة محمد نائبة
أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة
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وجهت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ومصر على استضافة هذا الحدث، داعية المجتمع الدولي إلى بناء أسس إرساء السلام العادل في قطاع غزة، وهذا هو الهدف من المؤتمر، معلقة: «نحن هنا لتأمين المساعدات الإنسانية ووصولها إلى الشعب الفلسطيني في غزة وتحقيق وقف إطلاق النار الفوري وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار».

وأضافت «محمد»، خلال كلمته على هامش المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة المنعقد بالقاهرة، على الهواء، أنّ لا شيء يبرر هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حماس وأخذ المحتجزين الإسرائيليين، كما أنه لا شيء يبرر أيضا العقاب الجماعي الذي يتعرض إليه الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة المنعقد بالقاهرة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة - الرئيس عبدالفتاح السيسي