الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 مواطنا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس حتى صباح اليوم الاثنين، ما لا يقل عن 12 مواطنًا من الضفة الغربية، بينهم طفلان وأسرى سابقون، خلال حملات اعتقال شملت مناطق مختلفة من الخليل، رام الله، طوباس، قلقيلية، والقدس.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن الاعتقالات ترافقت مع اعتداءات وتهديدات ضد المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات تخريب واسعة في منازل المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث بلغ عدد المعتقلين منذ بدء العدوان الشامل أكثر من 11،900 مواطن من مختلف المناطق الفلسطينية بما فيها القدس. كما لم تتمكن مؤسسات الأسرى من حصر عدد المعتقلين في قطاع غزة، حيث تشير التقديرات إلى أن العدد يقدر بالآلاف نتيجة جرائم الإخفاء القسري التي ينفذها الاحتلال.