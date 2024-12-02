وزير الخارجية: ندين بشكل كامل إقرار التشريع غير القانوني لحظر عمل "أونروا"

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إدانة مصر بشكل كامل إقرار التشريع غير القانوني لحظر عمل الوكالة لما يمثله من سابقة خطيرة بحظر دولة عضو بالأمم المتحدة لعمل إحدى وكالاتها وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي ومؤسساته.

وأضاف عبد العاطي، في كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة: "وتشدد مصر على أن الوكالة لا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن أن يقوم بدورها أي طرف آخر أيا كان".

وأكد أنّ الاحتلال دمر ما يزيد عن 2000 منشأة تابعة لوكالة الأونروا في قطاع غزة، من بينها أكثر من 65 من مدارسها، كل ذلك كان حصيلته قتل أكثر من 43 ألف فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال ونزوح 2 مليون شخص بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرها الاحتلال وباتت تغطي أكثر من 85% من أراضي القطاع.