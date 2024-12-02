"مياه الشرب" بسوهاج تجرى تحديثا لبيانات العملاء لضمان سلامة الاشتراكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن القيام بتحديث بيانات العملاء بهدف سلامة بيانات الاشتراكات.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج: انه يجرى حاليا اضافة الرقم القومي للعميل الاساسي او المستفيد من الاشتراك الحالي.

واشار المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى، الى انه تتم عملية التحديث من خلال قيام المحصلين والقراء بتسجيل الرقم القومى من العملاء بالمناطق التى يعملون بها وكذلك من خلال الموقع الشركة الالكترونى www.scww.com.eg او من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول او من خلال خدمة الواتس اب على الرقم 01207125125 او من خلال التوجه الى مراكز خدمة العملاء بجميع مراكز المحافظة.