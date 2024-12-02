ads
الإثنين 02 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 3 سنوات لعاطل في البلطجة واستعراض القوة ضد عامل بالمرج

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة  متهم بالسجن المشدد 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 3الاف جنية ووضع المتهم تحت المراقبه   والزام المتهم بأن يؤدي  خمسة آلاف جنية تعويض مدني مؤقت 
لاتهامه  البلطجة واستعراض قوة ضد عامل بمنطقة المرج.

وأسندت النيابة العامة للمتهم حيازة وإحراز سلاح ناري، واستعراض القوة ضد المجني عليه جاره، وإلحاق الأذى بيه، بأن ضرب المجني عليه وأطلق أعيرة نارية عليه، وأحدث إصابته.


وكان قسم شرطة المرج، تلقي بلاغا باصابة عامل اثر التعدي عليه بالضرب من قبل عاطل وبانتقال قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة تبين أن عاطل استخدام البلطجة وتعدي علي جاره وأصابه وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم م.ط وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعير بحوزته علي سلاح فرد خرطوش  وطلقات لذات العيار،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استعراض قوة احراز سلاح ناري استعراض القوة أعيرة نارية إصابة عامل السجن المشدد 3 سنوات المشدد 3 سنوات المرج القبض علي المتهم بمديرية أمن القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات