المشدد 3 سنوات لعاطل في البلطجة واستعراض القوة ضد عامل بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 3الاف جنية ووضع المتهم تحت المراقبه والزام المتهم بأن يؤدي خمسة آلاف جنية تعويض مدني مؤقت

لاتهامه البلطجة واستعراض قوة ضد عامل بمنطقة المرج.

وأسندت النيابة العامة للمتهم حيازة وإحراز سلاح ناري، واستعراض القوة ضد المجني عليه جاره، وإلحاق الأذى بيه، بأن ضرب المجني عليه وأطلق أعيرة نارية عليه، وأحدث إصابته.



وكان قسم شرطة المرج، تلقي بلاغا باصابة عامل اثر التعدي عليه بالضرب من قبل عاطل وبانتقال قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة تبين أن عاطل استخدام البلطجة وتعدي علي جاره وأصابه وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم م.ط وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعير بحوزته علي سلاح فرد خرطوش وطلقات لذات العيار،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.