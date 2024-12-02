أصاب بروس ويلس.. ماهو الخرف الجبهي الصدغي؟

الخرف الجبهي الصدغي هو نوع نادر من الخرف يؤثر على الفصين الجبهي والصدغي في الدماغ، وهما المسؤولان عن تنظيم السلوك، والشخصية، واللغة يتميز هذا المرض بظهور مبكر مقارنة بأنواع الخرف الأخرى مثل الزهايمر، حيث يصيب عادة الأشخاص بين سن 40 و65 عامًا، ولكن يمكن أن يحدث في مراحل عمرية أخرى.

واعلنت اصابة النجم العالمي بروس ويلس به مؤخرا واصبح هو سبب اختفاءه وقلق جمهوره عليه وتبرز “البوابة نيوز” كل المعلومات عن هذا المرض وفقا لموقع healtline.

أسباب الخرف الجبهي الصدغي:

1. عوامل وراثية:

• حوالي 40% من الحالات تكون وراثية.

• يُرتبط المرض بتغيرات في بعض الجينات مثل C9ORF72 و MAPT.

2. التغيرات في الدماغ:

• تراكم بروتينات غير طبيعية مثل بروتين TDP-43 أو tau.

• تلف خلايا الدماغ في الفصوص الجبهية والصدغية.

3. أسباب غير معروفة:

• في العديد من الحالات، لا يمكن تحديد سبب واضح للإصابة.

أعراض الخرف الجبهي الصدغي:

تنقسم الأعراض إلى فئتين رئيسيتين:

1. الأعراض السلوكية:

• تغيرات في الشخصية:

• فقدان التعاطف.

• سلوك غير لائق اجتماعيًا.

• السلوك القهري:

• القيام بتصرفات متكررة وغير منطقية.

• تغييرات في الشهية:

• تناول كميات كبيرة من الطعام أو تفضيل أطعمة معينة.

2. الأعراض اللغوية:

• صعوبة في التحدث:

• فقدان القدرة على التعبير بالكلام أو الكتابة.

• فهم اللغة:

• تدهور في القدرة على فهم الكلمات أو الجمل.

أعراض إضافية:

• تدهور في الوظائف التنفيذية:

• مثل التخطيط واتخاذ القرارات.

• ضعف في التحكم الحركي:

• يظهر في بعض الحالات المتقدمة.

تشخيص الخرف الجبهي الصدغي:

1. التقييم السريري:

• تاريخ طبي دقيق وفحص عصبي شامل.

2. اختبارات التصوير الطبي:

• الرنين المغناطيسي (MRI): للكشف عن تقلص الفصوص الجبهية والصدغية.

• التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET): للكشف عن نشاط الدماغ.

3. اختبارات الجينات:

• في حال وجود تاريخ عائلي للمرض.



العلاج وإدارة المرض:

لا يوجد علاج نهائي للخرف الجبهي الصدغي، ولكن يمكن التحكم