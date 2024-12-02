الطيران "السوري- الروسي" يستهدف تجمعات المسلحين في ريف حلب الشرقي

أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان لها، أن الطيران الحربي السوري-الروسي المشترك شنَّ ضربات جوية متتالية على تجمعات المسلحين ومحاور تحركهم على أطراف بلدة السفيرة في ريف حلب الشرقي.

وأكدت مصادر عسكرية أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المسلحين، بالإضافة إلى تدمير عدد من العربات والآليات العسكرية التابعة لهم.

في وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع السورية بأن الطيران الحربي السوري-الروسي استهدف مساء أمس تجمعًا لقادة التنظيمات المسلحة ومجموعات كبيرة من عناصرها بالقرب من ملعب الحمدانية في محافظة حلب، ما أسفر عن مقتل العشرات من المتزعمين وإصابة العديد من عناصرهم.

في السياق ذاته، ادعت قوات المعارضة السورية المسلحة أنها تمكنت من السيطرة على 12 قرية في ريف حلب الشمالي بعد اشتباكات عنيفة مع وحدات حماية الشعب الكردية.

كما زعمت المعارضة أنها استهدفت تجمعًا لضباط سوريين في قمة جبل زين العابدين بريف حماة بواسطة طائرة مسيرة، وأعلنت سيطرتها على جميع قرى سد الشهباء بعد مواجهات مع وحدات حماية الشعب الكردية.