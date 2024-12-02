قصة اختفاء وظهور بروس ويليس بعد إصابته بالخرف الجبهي الصدغي

بروس ويليس، النجم العالمي الشهير، والمعروف بأدواره المميزة في أفلام الأكشن مثل Die Hard و The Fifth Element، أصبح حديث وسائل الإعلام والجماهير بسبب معاناته من حالة صحية خطيرة وهي الخرف الجبهي الصدغي، هذا المرض أدى إلى تراجع حالته الصحية بشكل ملحوظ وابتعاده عن الحياة العامة منذ الإعلان عن تشخيصه في مارس 2022، حتى نشرت ابنتيه صورة جديدة له تحت عنوان “افضل اب في العالم” فتصدر اخبار الصحف من جديد حيث ان قصتة بروس ويليس مثالًا على قوة العائلة وأهمية الدعم في مواجهة التحديات الصحية، ورسالة لمعجبيه ليقدروا أعماله التي تركت بصمة دائمة في عالم السينما.



تشخيص المرض وتأثيره:

في بيان رسمي أصدرته عائلته، تم الإعلان أن بروس ويليس يعاني من الخرف الجبهي الصدغي، وهو نوع نادر من الخرف يؤثر على الفص الجبهي والفص الصدغي في الدماغ، مما يسبب تدهورًا في القدرات العقلية والسلوكية.

أعراض المرض وتأثيره على بروس ويليس:

1. الصعوبات اللغوية: أصبح يعاني من صعوبة في التواصل والتحدث.

2. التغيرات السلوكية: تغيرات ملحوظة في شخصيته وسلوكه العام.

3. تراجع قدراته المهنية: اضطر إلى التقاعد من التمثيل بسبب تأثير المرض على أدائه.

اختفاؤه عن الأضواء:

منذ الكشف عن مرضه، قررت عائلة ويليس حمايته من الإعلام والتركيز على دعمه. لم يظهر بروس في أي مناسبات عامة أو مقابلات، مما أثار قلق معجبيه الذين اعتادوا على رؤيته كواحد من أبرز نجوم هوليوود.

ظهور جديد بصورة عائلية:

مؤخرًا، نشرت ابنتاه، تالولا ويليس وسكوت ويليس، صورة عائلية جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أظهرت الصورة بروس ويليس في لحظة دافئة مع عائلته، ما أثار مشاعر متباينة لدى الجمهور.

• ملامحه في الصورة: بدا النجم متأثرًا بالمرض، لكنه كان يبتسم بشكل دافئ.

• تعليقات عائلته: عبرت العائلة عن حبها ودعمها الكامل له، وطلبت من الجميع احترام خصوصيته.

رسائل الدعم من الجمهور والمشاهير:

• تلقى بروس ويليس رسائل دعم من زملائه في هوليوود، أبرزهم سيلفستر ستالون وديمي مور، التي لا تزال تحافظ على علاقة جيدة معه كأم لبناته.

• عبّر الملايين من معجبيه عن حزنهم ودعواتهم له بالشفاء.

الخرف الجبهي الصدغي: ما هو؟

تعريف المرض:

الخرف الجبهي الصدغي هو مرض تنكسي يصيب الدماغ، يؤدي إلى تلف الفصوص الأمامية والصدغية المسؤولة عن التفكير والسلوك واللغة.

أسباب المرض:

• أسباب وراثية في بعض الحالات.

• غير معروف بالكامل في الحالات الأخرى.

العلاج:

لا يوجد علاج نهائي حاليًا، ولكن يمكن إدارة الأعراض من خلال العلاجات الداعمة.

مستقبل بروس ويليس:

بينما يستمر المرض في التأثير على حياة بروس ويليس، تظل عائلته ودائرته المقربة ملتزمين بتوفير أفضل رعاية له. كما أن ظهوره الأخير يبعث برسالة حب وأمل، مؤكدة أنه لا يزال محاطًا بدعم من يحبونه.