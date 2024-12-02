"التأمينات" تعلن زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات اعتبارا من يناير 2025

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، فيما سيرتفع الحد الأقصى إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.

وأوضح اللواء عوض أن هذه الزيادة ستنعكس مباشرة على قيمة المعاشات، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمتهم اعتبارًا من التاريخ نفسه إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه مقارنة بـ 10080 جنيه حاليًا.

وأشار إلى أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على آلية سنوية لزيادة هذه الحدود.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، بهدف تحسين قيم المعاشات وتعزيز مستوى المعيشة للمؤمن عليهم عند بلوغهم سن التقاعد.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الهيئة أن تسهيل الإجراءات للشركات وأصحاب الأعمال ذات العمالة الكبيرة، والتي يزيد عدد موظفيها عن 100 مؤمن عليه، سيكون متاحًا من خلال تقديم استمارات تعديل الأجور على وسائط إلكترونية مثل الإسطوانات المدمجة (CD) أو الفلاش ميموري، على أن يتم تسليمها إلى مكاتب التأمينات المختصة اعتبارًا من 1 يناير 2025.