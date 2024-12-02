وزير الخارجية: نجتمع اليوم في ظل استمرار المأساة غير الإنسانية في غزة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة يُعقد في ظل المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأضاف عبد العاطي، في كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة: "إن هذه المأساة قد فاقمت معاناتهم الإنسانية المستمرة منذ عقود جراء الاحتلال المستمر، بل تزيد من تفاقمها وتكرسها عجز مؤسسات المجتمع الدولي والمنظومة القانونية الدولية عن اتخاذ قرارات ومواقف رادعة وحاسمة لوقف الانتهاكات المستمرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مما يستوجب حماية أرواح الشعب الفلسطيني الشقيق".