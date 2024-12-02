"فتحي" أمام "النواب": مصر المقصد الأول في العالم ووضعنا خطة للجذب السياحي

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن لدينا كثير من الفرص الإستثمارية في المجال السياحي، لافتا إلى أن خطة الوزارة هي التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، حيث تم إعداد خطة لجذب المستثمرين حيث سيتم وجود بنك للفرص الإستثمارية.

وكشف وزير السياحة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المسشار الدكتور حنفي جبالي، أن مصر هي المقصد السياحي الأول فى العالم، وتم وضع خطة للجذب السياحي وهي تحديد وتحديث الرسوم وبدل الإنفاع، والاسراع فى منح الموافقات.

وقد بدأ شريف عطية، وزير السياحة والآثار منذ قليل ، في إستعراض استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية.

كما استعرض وزيرالسياحة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، خطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية، وجهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.