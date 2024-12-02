وزير التعليم يتابع انتظام الدراسة في عدد من مدارس الإسماعيلية

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة في 5 مدارس تابعة لإدارتي التل الكبير والقصاصين التعليميتين بمحافظة الإسماعيلية؛ لمتابعة انتظام العام الدراسي.

واستهل الوزير، جولته التفقدية بزيارة مدارس تابعة لإدارة التل الكبير التعليمية، حيث تفقد مدرسة "أحمد عرابي الابتدائية"، والتي تضم عدد ٨٦٨ طالبا وطالبة فى المرحلة الابتدائية، و١٣٠ طالبا وطالبة فى مرحلة رياض الأطفال، حيث اطلع على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة، كما حرص على مراجعة درجات التقييم الأسبوعي لبعض المواد، فضلًا عن متابعة كراسات الحصة والواجبات للطلاب، كما أجرى حوارًا مع الطلاب حول مدى تحصيلهم الدراسي واستفادتهم من التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية.

ووجه الوزير بإرسال لجان متابعة يومية لمدة شهر للمدرسة لمتابعة مدى تحسن مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة والرياضيات.

وعقب ذلك، توجه الوزير لتفقد مدرسة "التل الكبير الرسمية لغات"، والتى تضم ٦٢٤ طالبا وطالبة، حيث حرص الوزير، خلال تفقده للفصول، على متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية، والاطمئنان على مدى انتظام حضور الطلاب ومراجعة نسب الغياب، موجها الشكر لمديرة المدرسة على ما شهده من انتظام للعملية التعليمية.

ثم توجه الوزير لمدرسة “ناصر الابتدائية”، والتى تضم ٣٦٩ طالبا وطالبة فى المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، حيث اطلع الوزير على مدى التزام الطلاب بالحضور، كما تابع شرح أحد المعلمين داخل فصل لطلاب الصف الخامس الابتدائي، حيث أشاد بمستوى الطلاب العلمي والتزام المدرسة بتطبيق الآليات المنظمة للعملية التعليمية.

وفي إطار الجولة التفقدية، قام الوزير محمد عبد اللطيف بزيارة مدارس تابعة لإدارة القصاصين التعليمية، حيث زار مدرسة “القصاصين الثانوية المشتركة” والتى تضم ١٢٩٢ طالبا وطالبة.

وخلال تفقده أحد الفصول، حرص الوزير على مناقشة طلاب بالصف الأول الثانوي حول مدى استيعابهم للدروس داخل الفصل، وأطلع على كشاكيل الحصة والواجبات المدرسية، ومدى الالتزام بالتقييمات الأسبوعية، كما استمع لشرح أحد المعلمين على السبورة الذكية.

وفى ختام تفقده للمدرسة، وجه الوزير بسرعة نقل البنية التكنولوجية من المبنى القديم إلى مبنى حديث ملحق بالمدرسة لتقليل نسبة الكثافات الطلابية داخل الفصول الجديدة.

وفي ختام جولته، توجه الوزير لمدرسة "القصاصين الإعدادية الجديدة المشتركة"، حيث حرص، خلال تفقده لفصول المدرسة، على متابعة كشاكيل الحصة والواجبات المدرسية، وسجل الدرجات والغياب، كما تابع المستوى الدراسي لمجموعة من الطلاب.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، مواصلة جولاته المكثفة بمختلف مدارس الجمهورية لمتابعة تحقيق عملية تعليمية منضبطة واستفادة الطلاب داخل الفصول الدراسية، فضلا عن متابعة استخدام الموارد بشكل فعال لتلبية احتياجات الطلاب التعليمية وضمان حصولهم على تعليم عالي الجودة.