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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع "ألفا هيلث كير" لدعم القطاع الصحي

جانب من توقيع بروتوكول
جانب من توقيع بروتوكول التعاون
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وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة ألفا هيلث كير المتخصصة في توريد الأجهزة والمعدات الطبية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرامج التمويلية المناسبة التي يتيحها البنك.

وذلك بحضور الدكتور عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري وسعيد محمد رجب رئيس مجلس إدارة شركة ألفا هيلث كير وفرق العمل المتخصصة من الجانبين.

حيث صرح الدكتور عماد فرج، بأن البنك الأهلي المصري يلعب دورًا محوريًا في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في القطاعات الحيوية التي تخص المواطنين وعلى رأسها الرعاية الصحية، موضحا أن هذا التعاون يمثل جزءًا من التزام البنك المستمر بدعم القطاعات الحيوية والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات الصحية من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة ومتطورة تلبي احتياجات المؤسسات الطبية في مختلف المراحل وتساعد في تطوير القطاع الطبي وضمان وصول الخدمات الصحية بجودة عالية لجميع المواطنين مع تحسين البنية التحتية الصحية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أعرب سعيد رجب عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه من أكبر المؤسسات المالية في مصر، حيث تعكس تلك الشراكة التزام الشركة بتوفير أفضل المعدات والحلول الطبية للقطاع الصحي، مشيرا إلي أن ذلك البروتوكول يعد خطوة مهمة ستنعكس على توسيع نطاق الخدمات والمراكز الطبية ودعم المستشفيات ومراكز الأشعة والتحاليل لتقديم خدمات طبية أفضل تساهم في رفع كفاءة وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

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