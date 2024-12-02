الجمهوريون بالكونجرس الأمريكي يهاجمون بايدن بعد العفو عن نجله في قضايا فساد

هاجم الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي، اليوم، الرئيس جو بايدن بعد أن أصدر عفواً عن ابنه هانتر، والذي كان متورطًا في قضايا فساد واستغلال جنسي وتهرب ضريبي، حيث انتقدوا الرئيس لتراجعه عن تعهده بعدم التدخل في القضايا الجنائية الفيدرالية التي تخص هانتر.

وواجه بايدن انتقادات لاذعة بعد وقت قصير من إعلانه العفو عن هانتر بايدن، الذي أدين بثلاث تهم جنائية تتعلق بالأسلحة النارية في يونيو وأقر بالذنب في تهم تتعلق بالتهرب من دفع 1.4 مليون دولار على الأقل من الضرائب في سبتمبر.



وقال السناتور تشاك جراسلي من ولاية أيوا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد صدمت من أن الرئيس بايدن عفا عن ابنه هانتر لأنه قال مرات عديدة أنه لن يفعل ذلك وأنا صدقته، عار علي".



وقال السيناتور توم كوتون من ولاية أركنساس في تغريدة: "يمكن لمعظم الأمريكيين التعاطف مع قرار الأب بالعفو عن ابنه، حتى لو كانوا لا يوافقون عليه" .



قبل الانتخابات الرئاسية وحتى بعدها، زعم بايدن والبيت الأبيض أن هانتر لن يحصل على عفو من والده.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "لقد طُرح علينا هذا السؤال عدة مرات. وإجابتنا هي لا".



وقال النائب جيمس كومر، الذي ترأس أحد التحقيقات التي أجراها الكونجرس بشأن عائلة بايدن، إن التهم الجنائية الموجهة إلى بايدن كانت "مجرد قمة جبل الجليد".



وقال كومر في بيان: "لقد كذب جو بايدن من البداية إلى النهاية بشأن أنشطة عائلته في استغلال النفوذ الفاسد. لم يزعم كذباً أنه لم يلتق قط بشركاء أعمال ابنه الأجانب وأن ابنه لم يرتكب أي خطأ، بل كذب أيضاً عندما قال إنه لن يعفو عن هانتر بايدن" .



وأضاف: "كانت التهم التي واجهها هانتر مجرد غيض من فيض من الفساد الصارخ الذي كذب بشأنه الرئيس بايدن وعائلته على الشعب الأمريكي. ومن المؤسف أنه بدلاً من الكشف عن عقود من أخطائهم، يواصل الرئيس بايدن وعائلته بذل كل ما في وسعهم لتجنب المساءلة".



وقال بايدن إنه عفا عن ابنه لأنه يعتقد أن هانتر تعرض لملاحقة غير عادلة في قضيتين جنائيتين، مدعيا أنهما متأثران بالسياسة.