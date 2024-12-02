"الداخلية" تهاجم أوكار الكيف في 4 محافظات وتضبط مخدرات بقيمة 10 ملايين جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وعدد من مديريات الأمن، قيام عناصر إجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم وفقًا للآتي:

مديرية أمن المنوفية

ضبط ( عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة قويسنا ، وبحوزته مضبوطات أبرزها (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح ابيض ).

ضبط ( عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة السادات، وبحوزته مضبوطات أبرزها (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيو جرام لمخدر الهيدرو – 400 قرص لعقار "ترامادول" المخدر - كمية لمخدر الشابو).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزته مضبوطات أبرزها (كمية لمخدر الهيروين وزنت 12,5كيلو جرام – طبنجة).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته مضبوطات أبرزها (19 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2000 قرص مخدر لعقار "التامول").

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو").

مديرية أمن البحيرة

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة دمنهور ، وبحوزته مضبوطات أبرزها

(14 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (10 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

