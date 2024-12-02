بـ مليون و50 ألف جنيه.. "التكافل الاجتماعي" بجامعة سوهاج يدعم 355 طالبا من ذوي الهمم

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إن صندوق التكافل الطلابي بالجامعة، يواصل ما يقدمه من خدمات الدعم للطلاب ذوي الهمم، حيث تم دعم عدد ٣٥٥ طالب وطالبة بمبلغ مليون و٥٠ الف جنيه، وذلك في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والتي حظي ذوي الهمم على جانب كبير من محاورها.

وأضاف النعماني أن الجامعة تحرص على إرساء مبدأ المساواة بين الطلاب في الحقوق، من تعليم، أنشطة ومشاركات فاعلة ومؤثرة في الجامعة، بالإضافة إلى الدعم المالي، مؤكداً أن الجامعة تضع أمام أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتيسير وتسهيل إجراءات الدعم ووصوله لمستحقيه، وأداء دورها الاجتماعي والتعليمي بشكل متكامل.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انه تم تسديد الرسوم الدراسية والمقررات الاليكترونية لعدد ٢٤٢ طالب وطالبة بإجمالي ٣١٤٣٠٤ جنيه، ورسوم المدن الجامعية والتي بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة بها ٢١٠٧٠٠ جنيه، موضحاً أن الصندوق يدعم جميع طلاب الجامعة، ويعمل على حل المشكلات التي تواجههم وتحول بينهم وبين الاستمرار في دراستهم، و الحصول على أحقيتهم في فرص متكافئة مع أقرانهم.

وذكر الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية أن صندوق التكافل قام بشراء أجهزة تعويضية بقيمة إجمالية بلغت ١٨٢٦٤٠ جنيه، كما تحمل تكلفة عمليات جراحية بمبلغ ٢٥٨٦٠٠ جنيه لعملية زرع نخاع وعملية غلق وصلة شريانية بالقسطرة الشريانية.

وقال محمد حمودة مدير صندوق التكافل الإجتماعي إن الصندوق قدم مبلغ ٧٩٠١٥٨ جنيه لاستكمال علاج لثلاثة طلاب، مضيفاً أنه يجري فرز وفحص جميع الأبحاث الاجتماعية المقدمة من الطلاب لإدارة التكافل الاجتماعي، واختيار الحالات المستحقة للدعم ومطابقتها بالشروط والقواعد الخاصة بالصندوق.