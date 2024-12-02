محافظ المنوفية يشهد اصطفاف الدفعة الثانية للمعدات الجديدة لدعم منظومة المخلفات الصلبة

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، اصطفاف الدفعة الثانية من المعدات والسيارات الجديدة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي 2024 /2025 بتكلفة إجمالية 151 مليون جنيه.

بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم، المهندس إبراهيم مرعي العضو المنتدب لشركة المنوفية لصيانة الآليات، يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة المخلفات الصلبة ومواجهة الأزمات والكوارث والمواقف الطارئة .

وخلال تفقده، أشار محافظ المنوفية إلي أن إجمالي حجم المعدات الجديدة بلغت 29 معدة ، تنوعت بين سيارات كسح ورش وشفط مياه وسيارات مجهزة قلاب حمولة 20 طن ، و50 طن ، برج كهرباء ، بالإضافة إلى معدات جديدة لدعم منظومة الحماية المدنية ، كمساهمة في إعادة الشكل الجمالي والحضاري وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين العامة .

ووجه المحافظ بتوزيع تلك المعدات وفق الخطة المقررة علي أن تشمل وحدة التدخل السريع ومراكز ومدن المحافظة لإحداث نقلة نوعية بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشدداً علي ضرورة اختيار أكفأ العناصر البشرية من سائقي المركبات والحفاظ على تلك المعدات والاهتمام بها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لضمان استمرارية وتأدية المهام المطلوب تنفيذها بالشكل المناسب ، هذا وتُعد محافظة المنوفية من أولى المحافظات في توريد معدات الخطة الاستثمارية للارتقاء بمستوي الخدمات .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والسعي نحو توفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن المنوفى، لافتاًَ الي أن تلك المعدات ستساهم وبشكل ملحوظ في التعامل في شفط مياه الأمطار بالأماكن الأكثر تجمعاً لبؤر المياه خلال موسم الشتاء لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين فضلاً عن التدخل الفوري في كافة الأزمات والطوارئ .

IMG-20241202-WA0009

IMG-20241202-WA0010

IMG-20241202-WA0012

IMG-20241202-WA0006

IMG-20241202-WA0005

IMG-20241202-WA0008

IMG-20241202-WA0007