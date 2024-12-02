تأييد حبس متعاطي مخدرات في مصر القديمة

أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة برئاسة المستشار أسامة قنديل ، حكم الحبس سنتين مع الشغل والغرامة قدرها 10 الاف جنيه لمتهم بتعاطي المواد المخدرة بمصر القديمة .



صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ابراهيم محمد وعصام ابراهيم ، بحضور احمد وحيد وكيل النيابة ، وأمانة سر محمد طه .



تفاصيل القضية عندما أسندت النيابة العامة للمتهم بأنه في 30 مارس الماضي بدائرة قسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة أحرز بقصد التعاطي جوهر الأنديزول كاربوكساميد وجوهر المورفين وجوهر اندازول كاربوكساميد المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، كما أحرز سلاح أبيض (كذلك) بدون مسوغ قانوني وطالبت النيابة العامة بعقابه بمواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة.



وكشفت تحريات المباحث بانه وردت الى معاون مباحث قسم مصر القديمة معلومات من أحد مصادره السرية بتواجد المتهم بأحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم محرزاً لمواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، حيث تقابل مع مصدره السري و الذي أرشده لمكان تواجد المتهم و الذي شاهده جالساً أسفل أحد العقارات و يقوم بوضع ورقة مالية فئة الخمسة جنيهات ملفوفة على أنفه و يستنشق بها مسحوق مخدر من داخل كيس بلاستيك شفاف اللون ، حيث قام بضبطه وإستخلاص الورقة و الكيس من يده وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على كيس بداخله تسعة و أربعون لفافة تحوي مسحوق مخدر و سلاح أبيض (كذلك) ، و بمواجهته للمتهم بالمضبوطات أقر له بإحرازها .



وبعرض النيابة العامة للمتهم على الطب الشرعي لأخذ عينات منه لتحليها فقد ثبت إيجابية عينتي الدم والبول للمورفين المخدر ، وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن المضبوطات بجميع اللفافات تحوي أحد مشتقات الأنديوزل كاربوكساميد المخدر و أن الورقة المالية المضبوطة فئة الخمسة جنيهات ثبت أن غسالتها تحوي على ذات المخدر .