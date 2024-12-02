الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وجني الأرباح

توقفت موجة صعود الذهب التي استمرت أربع جلسات اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، لتتراجع الأسعار تحت ضغط من قوة الدولار وعمليات جني الأرباح، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة للحصول على مؤشرات على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي.

وبحلول الساعة 0539 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 2625.69 دولار للأوقية (الأونصة)، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2648.40 دولار.

السياسة النقدية

وبحسب رويترز صعد مؤشر الدولار 0.5%، ما يجعل المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية قد تؤثر على توقعات السوق بشأن السياسة النقدية.

ومن بين أهم البيانات، تقرير فرص العمل في الولايات المتحدة، وتقرير التوظيف الصادر عن إيه.دي.بي، وتقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية. وبالإضافة إلى هذه البيانات، من المقرر أن يتحدث بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي، ومنهم رئيسه جيروم باول.

تراجع أسعار الذهب

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، ترى الأسواق حاليا فرصة بنسبة 67.1% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

وقال ييب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي “إذا مهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الطريق بشكل أكثر وضوحا لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2025، فسنشهد على الأرجح تراجع أسعار الذهب أكثر، وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

الرسوم الجمركية

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 3% في نوفمبر، مسجلة أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2023، وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فرضها قد تؤدي لرفع طويل الأمد للفائدة.

وطالب ترامب يوم السبت الدول الأعضاء في مجموعة بريكس بالتعهد بعدم طرح عملة جديدة أو دعم عملة أخرى يمكن أن تحل محل الدولار وإلا فستواجه رسوما جمركية بنسبة 100%.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 30.10 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6%إلى 939.90 دولار، وهبط البلاديوم 1% إلى 968.37 دولار.