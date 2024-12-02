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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة منتخب الخماسي الحديث للشباب تغادر إلى جواتيمالا للمشاركة في بطولة العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
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غادرت بعثة المنتخب المصري للخماسي الحديث، الي جواتيمالا للمشاركة في بطولة العالم تحت 15 عاما والتي تقام خلال الفترة من 3 إلى 9 ديسمبر الجاري.

ويمثل مصر في البطولة اللاعبين محمد اشرف ، وياسين الشربيني ، ومحمد عبد الجليل، واللاعبات نور اسلام ، وكرمه هاني ، ومريم ايمن .
ويرأس بعثة المنتخب المهندس عمرو شمس عضو مجلس الإدارة ، ويقود المنتخب ايهاب سيد المدير الفني ، وأحمد حسام مساعد مدير فني الرماية ، وأحمد يحي مدير فني الموانع .
وكان فى استقبال البعثة بمطار جواتيمالا السفير حاتم حسوبه سفير جمهورية مصر العربية بجواتيمالا ، حيث تقدم للبعثة بخالص التمنيات لأبطال مصر والتوفيق في المنافسات.

منتخب الخماسي الحديث بطولة العالم بعثة المنتخب المصري يمثل مصر في البطولة