بعثة منتخب الخماسي الحديث للشباب تغادر إلى جواتيمالا للمشاركة في بطولة العالم

غادرت بعثة المنتخب المصري للخماسي الحديث، الي جواتيمالا للمشاركة في بطولة العالم تحت 15 عاما والتي تقام خلال الفترة من 3 إلى 9 ديسمبر الجاري.

ويمثل مصر في البطولة اللاعبين محمد اشرف ، وياسين الشربيني ، ومحمد عبد الجليل، واللاعبات نور اسلام ، وكرمه هاني ، ومريم ايمن .

ويرأس بعثة المنتخب المهندس عمرو شمس عضو مجلس الإدارة ، ويقود المنتخب ايهاب سيد المدير الفني ، وأحمد حسام مساعد مدير فني الرماية ، وأحمد يحي مدير فني الموانع .

وكان فى استقبال البعثة بمطار جواتيمالا السفير حاتم حسوبه سفير جمهورية مصر العربية بجواتيمالا ، حيث تقدم للبعثة بخالص التمنيات لأبطال مصر والتوفيق في المنافسات.