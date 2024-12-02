وزير السياحة يبدأ عرض خطة الوزارة أمام "النواب"

بدأ شريف عطية، وزير السياحة والآثار، استعراض استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية.

كما يستعرض وزيرالسياحة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية، وجهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.