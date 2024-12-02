بالفيديو.. القاهرة الإخبارية: المؤتمر الدولي لدعم الاستجابة بغزة يأتي في توقيت مهم

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية سلسبيل سليم، إنّ المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة المنعقد بالقاهرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية وفي إطار حرص مصر على الاطلاع بمسؤوليتها تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما أنها تضع أولوية كبيرة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة.

وأضافت «سليم»، خلال تصريحات مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة يأتي بالشراكة مع الأمم المتحدة تحت عنوان مهم يحمل رسالة مهمة للمجتمع الدولي والإقليمي وهو عام على الكارثة الإنسانية في قطاع غزة «احتياجات عاجلة وحلول مستدامة»، مشيرة إلى أن العنوان يعكس حجم الأزمة الإنسانية والكارثة التي وصل إليها قطاع غزة.



وتابعت: «المؤتمر يسلط الضوء على ضرورة تكاتف وتكثيف الجهود العربية والإقليمية والدولية للضغط على الجانب الإسرائيلي لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط، كما أنه يبحث سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية للقطاع».