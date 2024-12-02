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الإثنين 02 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب
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افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي من المقرر أن تشهد إلقاء شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بيانا بشأن استراتيجيات تعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية.

كما يعرض الوزير، خطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية.

ويستعرض شريف فتحي، جهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.

ويستأنف مجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.  

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة شريف فتحي وزير السياحة والآثار قطاعي السياحة والآثار تعزيز السياحة الإلكترونية