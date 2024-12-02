باحثة: استضافة القاهرة مؤتمر "دعم غزة" هدفه الضغط الدولي على إسرائيل لإدخال المساعدات

أكدت الدكتورة تمارا حداد، كاتبة وباحثة سياسية، أهمية مؤتمر الاستجابة الإنسانية الذي ستستضيفه القاهرة، إذ يعتبر آلية لحشد المساعدات من كل الدول فضلا عن حشد الجود الدولية من أجل الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

وأضافت «حداد»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هدف مؤتمر الاستجابة الإنسانية سامي وإنساني وإغاثي من أجل تعزيز واقع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة أمام حالة التجويع التي تحدث اليوم خاصة في شمال القطاع، مشيرة إلى أن المساعدات الشحيحة التي تدخل من معبر كرم أبو سالم يتم سرقتها.

وتابعت، أن البعد الإنساني من الأولويات الهامة للمؤتمر الذي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار تحديدا داخل آراضي قطاع غزة، بالإضافة إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه أمام سياسة التجويع والموت البطيء الذي يحدث للمواطنين في شمال القطاع.