ثروة للتأمين وثروة حياة تحققان صافي أرباح يتجاوز 152 مليون جنيه

أعلنت شركتا "ثروة للتأمين وثروة حياة " ، التابعتان لمجموعة " كونتكت المالية القابضة "، تحقيق أداء مالي استثنائي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 حيث بلغ إجمالي صافي الأرباح المجمعة للشركتين 152,37 مليون جنيه مصري، مدعوماً بنمو كبير في الأقساط المكتتبة وصافي الأرباح، إلى جانب تعزيز الملاءة المالية.

وحسب البيان الذي أصدرته مجموعة " كونتكت المالية القابضة " صباح اليوم أن هذه النتائج تعكس التزام الشركتين بتقديم حلول مبتكرة تدعم تطلعات العملاء وترسخ مكانتهما كأحد أبرز اللاعبين في قطاع التأمين المصري.

وقال البيان أن " ثروة للتأمين " حققت نمواً استثنائياً في جميع مؤشرات الأداء المالي ، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 39,6٪ ليصل إلى 864,33 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 619,16 مليون جنيه مصري في 2023 ، كما تضاعف صافي الأرباح بشكل ملحوظ بنسبة 277٪ ليبلغ 101,57 مليون جنيه مصري - منها أرباح اكتتابية فاقت 34 مليون جنيه - مقارنة بـ 26,92 مليون جنيه مصري صافي أرباح في العام السابق، كما واصلت الشركة تحسين كفاءتها التشغيلية، حيث انخفضت النسبة المجمعة (Combined Ratio) إلى 93٪ مقارنة بـ 100٪ في 2023، مما يؤكد التحسن في إدارة المخاطر وضبط التكاليف التشغيلية.

وكشف البيان عن أن إجمالي التعويضات المسددة خلال 2024 بلغ نحو 323 مليون جنيه مصري مقارنة بـ207 ملايين جنيه مصري في 2023، ما يعكس التزام الشركة القوي بتلبية التزاماتها تجاه العملاء. وارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 70٪ ليصل إلى 243 مليون جنيه مصري مقارنة بـ143 مليون جنيه مصري في العام السابق.

كما قفزت إجمالي أصول الشركة إلى 1,19 مليار جنيه مصري مقارنة بـ758 مليون جنيه مصري في 2023، كما شهدت استثمارات الشركة نمواً ملحوظاً بنسبة 38%، حيث ارتفعت إلى 676,67 مليون جنيه مصري مقارنة بـ488,84 مليون جنيه مصري في 2023، مما يعكس استراتيجيتها الاستثمارية الناجحة.

أحمد خليفة

وتعليقا على نتائج ثروة للتأمين، قال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة " ثروة للتأمين " أن النتائج التي حققتها الشركة هذا العام تُعد نقطة تحول في مسيرتنا، مع تسجيل صافي أرباح تجاوز 101 مليون جنيه ونمو الأقساط المكتتبة بنسبة تقارب 40٪، مضيفاً أن هذه الإنجازات هي انعكاس مباشر لاستراتيجيتنا المبتكرة وكفاءة فريق العمل الذي يعمل الآن على تعزيز هذه النجاحات عبر إطلاق منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء في ظل التطورات الاقتصادية.

كما كشف أن شركة "ثروة حياة" شهدت نمواً متميزاً في أدائها المالي، حيث سجلت إجمالي أقساط مكتتبة بقيمة 1,018 مليار جنيه مصري، بزيادة نسبتها 55٪ مقارنة بـ658 مليون جنيه مصري في 2023. كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 46٪ ليصل إلى 50,8 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 34,9 مليون جنيه مصري في العام السابق.

وأشار البيان إلي أن التعويضات المسددة ارتفعت بشكل كبير لتبلغ 570 مليون جنيه مصري مقارنة بـ300 مليون جنيه مصري في 2023، مما يعكس استجابة الشركة السريعة لاحتياجات عملائها. وارتفع فائض التأمين إلى 66,15 مليون جنيه مصري مقارنة بـ49,97 مليون جنيه مصري في 2023.

كما بلغت إجمالي أصول الشركة 964 مليون جنيه مصري مقارنة بـ629 مليون جنيه مصري في العام السابق، مما يعزز من متانة مركزها المالي.

رماح أسعد



وفي تعليقه على أداء الشركة، أكد رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة " ثروة حياة " إن تحقيق أقساط مكتتبة بقيمة تتجاوز المليار جنيه لأول مرة في تاريخ الشركة هو شهادة على التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تناسب احتياجات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحقيق صافي أرباح بقيمة 50,8 مليون جنيه يمثل خطوة نوعية في طريق نمونا ، ونركز حالياً على استدامة هذا النجاح عبر تعزيز تجربة العملاء وتوسيع خدماتنا التأمينية."

سعيد زعتر



ومن جانبه قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة:" أن الأداء القوي لشركتي " ثروة للتأمين وثروة حياة " يعكس قوة استراتيجيتنا واستثمارنا المستمر في تطوير البنية التحتية وخدمة العملاء. نحن فخورون بتحقيق إجمالي أرباح تجاوز 152 مليون جنيه، مع أصول مجمعة تجاوزت 2,155 مليار جنيه.

وتابع زعتر: أن هذه الأرقام ليست مجرد نتائج مالية، بل دليل على التزامنا بخلق قيمة حقيقية لجميع شركائنا، سواء كانوا عملاء، أو مساهمين."

وأضاف زعتر ان استراتيجيتنا تركز على استدامة النمو عبر دعم شركاتنا التابعة لتعزيز الابتكار وتوسيع قاعدة العملاء، ونجاحنا في عام 2024 يضعنا في موقع أقوى للاستفادة من الفرص المستقبلية في قطاع الخدمات المالية، ويعزز مكانتنا كشركة رائدة في السوق المصري.