تليفونك مش هيتسرق.. تعرف على مزايا شريحة eSIM قبل تطبيقها في مصر

كشف محمد محسن مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، عن مزايا الشريحة الجديدة eSIM، قبل تطبيقها رسميًا في مصر، موضحًا أن الشريحة مدمجة بالهاتف، غير قابلة للسرقة في ظل عدم إمكانية إزالتها تمامًا.

وأضاف الخبير التكنولوجي، خلال لقاء ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الشريحة مدمجة داخل الهاتف، غير قابلة للتغيير بشريحة أخرى، بينما مالك الهاتف يمكنه تغييرها عن طريق التواصل مع شركة وتغييرها من خلال حسابه الشخصي.

وأشار إلى أن الهاتف لا يمكن أن يستخدمه السارق في ظل عدم تحكمه في الشريحة المدمجة والتي يتحكم فيها مالك الهاتف الأصلي بالتواصل مع الشركة، مشددًا أن الشريحة مهمة لكونها جزءًا أساسيًا من الهاتف.

وواصل تصريحاته، بأن الهاتف إذا تعرض للسرقة لن يكون له قيمة إذا توجه المالك لإيقاف الشريحة المدمجة eSIM، بينما هناك ميزة أخرى بأن الشريحة الجديدة يمكن استخدام عليها ما يصل إلى 6 أرقام.

واختتم مستشار الأمن السيبراني و مكافحة الجرائم الالكترونية، بأن الهاتف قابل لتشغيل رقمين في آن واحد من خلال الشريحة الجديدة، لكن ذلك يشترط نوعية الجهاز، موضحًا أن الكثير من الدول تستخدم هذه الشريحة الذكية.