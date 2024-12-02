خبير عسكري: إسرائيل تواصل الخروقات.. واللبنانيون يدفعون الفاتورة

قال العميد مارسيل بالوكجي، الخبير العسكري، إنّ دولة الاحتلال تواصل خروقات وقف إطلاق النار في لبنان، إذ إنها متزايدة بالجنوب وبيروت عبر المسيرات التي ترعب السكان، موضحا أنّ الخروقات مستمرة وستتطور لأن الطرفين سواء إسرائيل أو حزب الله لم يحققا أهدافهم.

وأضاف «بالوكجي»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي سيعاود الاعتداء على لبنان، لكن ليس الآن، إذ إنها لا تريد إزعاج الطرف الأمريكي قبل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن أزمات الشرق الأوسط ستلزم إسرائيل التدخل وإعادة الكرة في لبنان لكن ليس الآن.

وتابع: «سنشهد هذا الشهرين تصعيد كبير لكن ليس تعدي وحرب كما كان في السابق، بالتالي سيدفع الكثير من اللبنانيين الفاتورة الآن، كما أن شمال إسرائيل لم يكتمل العودة إليه قبل تأكيد معادلة جديدة»، لافتا إلى أنّ معادلة بيروت مقابل تل أبيب كانت ذات أثر كبير في رضوخ إسرائيل والقبول بالهدنة.