القبض علي خادمة وزوجها بتهمة سرقة شقة في بولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي خادمة وزوجها المتهمان بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة مسن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من مسن في عقده السابع، يفيد بتضرره من خادمة وزوجها لسرقتهما مبالغ مالية وعملات أجنبية من داخل الشقة محل سكنه ولاذا بالفرار ولا يعلم عنوانهما، وبعمل التحريات وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمان وبحوزتهما المبالغ المالية المسروقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.