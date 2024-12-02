صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الاثنين، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.46%، ليصل إلى مستوى 30,638.29 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.61%، وصولًا إلى مستوى 3,192.34 نقطة، كما صعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.78%، وصولًا إلى 8,459.86 نقطة

وصعد أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.71%، ليصل إلى مستوى 11,629.05 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.39%، وصولًا إلى 6,734.6 نقطة، وصعد أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.3%، مسجلًا 13,447.2 نقطة .

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.48%، ليصل إلى مستوى 37,896.9 نقطة.