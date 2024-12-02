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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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الري: انتهاء 45 % من عملية صيانة وتأهيل قنطرة حجز سرياقوس بالقليوبية

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
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تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذي لعملية صيانة وتأهيل قنطرة حجز سرياقوس بمحافظة القليوبية.

وقد صرح الدكتور سويلم أنه وفى إطار السياسات التى تنتهجها وزارة الموارد المائية والري لصيانة القناطر المقامة على نهر النيل والمجارى المائية وتعظيم الإستفادة منها والمحافظة على مكوناتها وزيادة عمرها الإفتراضى .. فإنه يجرى حاليا تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لقنطرة حجز سرياقوس والواقعة على الكيلو ١٢.٨٠٠ على ترعة الإسماعلية.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف لتحسين أداء بوابات القنطرة، ورفع كفاءة البوابات وضمان سهولة تشغيلها وإتزان حركتها وسرعة التحكم فيها، وحسم جميع الأعطال الكهربائية والميكانيكية، والوقوف على حالة جميع الأجزاء المعدنية لإصلاحها، وتوفير قطع الغيار التى تسهل عملية الصيانة والإصلاح لجميع الأجهزة والمعدات، بما يحقق التحكم الدقيق فى المناسيب، حيث يجرى حاليا تنفيذ الأعمال الميكانيكية والمدنية والدهانات للبوابات.

وقد بدأت أعمال الصيانة فى شهر مارس ٢٠٢٤، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ فى شهر نوفمبر  ٢٠٢٥، وتصل نسبة التنفيذ الفعلية إلى ٤٥% وهو ما يتجاوز النسبة المقررة طبقا للبرنامج الزمنى والبالغة ٤٠%.

وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بمواصلة العمل فى المشروع طبقا للبرنامج الزمنى المقرر، ونهو الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة.

وجدير بالذكر أن قنطرة حجز سرياقوس تعد أحد أهم مشروعات القناطر الكبرى المقامة على ترعة الإسماعلية ، وتتكون القنطرة من (عدد "١٠" بوابات قطرية - هويس ملاحي من الدرجة الأولى) وتخدم المنظومة المائية فى محافظات  القليوبية والشرقية والاسماعيلية وبورسعيد والسويس.

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