النيابة تأمر باستدعاء مالك عقار انهار في الشرابية

أمرت نيابة الشرابية، باستدعاء مالك عقار انهار في منطقة الشرابية دون وقوع اصابات بشرية لسماع اقواله وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بتعرض عقار لانهيار جزئي بمنطقة الشرابية، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن وقوات الإنقاذ البرى وسيارة إسعاف وأجهزة حى الشرابية الى مكان البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة، انهيار جزئى من العقار، بدون وقوع خسائر بشرية، وتم إخلاء سكان العقار وإخطار رئاسة الحي، وكلفت الجهات المختصة بندب لجنة لمعاينة عقار الشرابية المنهار، للوقوف على ملابساته، ولمراجعة سجلات العقارات الآيلة للسقوط، لبيان ما إذا كان قد صدر له قرار بالإزالة .