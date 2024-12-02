وزير الخارجية يلتقي نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بالسيدة أمينة محمد، نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة، يوم 2 ديسمبر، على هامش مشاركتها في "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة".

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء، أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المتواصلة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه الأمم المتحدة والجهود المتواصلة للسكرتير العام على مدار الأشهر الماضية.

كما دعا إلى ضرورة أن يوجه المشاركون في المؤتمر رسالة سياسية واضحة تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وسلط الوزير الضوء على المساعي المصرية الحثيثة لتحقيق وقف لإطلاق النار، مجددًا التزام مصر بالتعاون المستمر مع الأمم المتحدة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشدد على رفض مصر القاطع للتواجد العسكري الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور فيلادلفي، ولأي ممارسات تعرقل دخول المساعدات الإنسانية.

في سياق متصل، أكد الوزير دعم مصر الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معربًا عن رفض مصر للقرارات الإسرائيلية التي تستهدف تقويض عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

ودعا “عبدالعاطي” المنظمة الأممية إلى مواصلة دعمها للمفوض العام للأونروا، ورفض أي مقترحات تهدف إلى استبدال دور الوكالة أو تقييد عملها.