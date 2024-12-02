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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

كشف ملابسات تعدى طالب على آخر محدثا إصابته بالوجه

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت  جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام طالب بإحدى المدارس بالتعدى على طالب آخر مُحدثاً إصابته بالوجه.
 بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 /11 /2024 حضر لقسم شرطة حدائق أكتوبر (موظف – مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) وبصحبته نجله ("طالب بإحدى المدارس" سن 12- مصاب بكدمات متفرقة وجرح قطعى بالوجه) وقرر بتضرره من طالب (سن 15) بذات المدرسة لقيامه بالتعدى عليه وإحداث إصابته.
 بإستدعاء المشكو فى حقه وبصحبته والده، وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام ملزمة كانت بحوزته وإحداث إصابته المشار إليها. 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة حدائق أكتوبر