ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا إلى 25 شهيدا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين أن عدد شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلًا في مشروع بيت لاهيا قد ارتفع إلى 25 شهيدًا.

يأتي هذا الهجوم في وقت يعاني فيه النازحون من شمال غزة أوضاعًا مأساوية، حيث لجأ العديد منهم إلى بيت لاهيا بعد إجبارهم على النزوح من مناطقهم جراء القصف المتواصل.

وفي الأسابيع الأخيرة، استهدفت القوات الإسرائيلية المدنيين في شمال غزة، مما دفع العديد من الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم.

وفي حين اختار بعضهم مغادرة المنطقة، لجأ آخرون إلى بيت لاهيا، حيث تعرضوا لهجوم آخر. ويعيش هؤلاء النازحون في ظروف كارثية جراء نقص المياه والطعام وتواصل القصف الإسرائيلي المكثف.

منذ الخامس من أكتوبر الماضي، شنت إسرائيل هجومًا بريًا على شمال غزة بزعم محاربة حركة حماس، فيما يرى الفلسطينيون أن الهدف هو احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانها.

في هذه الأثناء، أطلق المحاصرون في بيت لاهيا نداءات استغاثة للمجتمع الدولي مطالبين بإدخال مساعدات إنسانية من طعام ودواء، بعد 60 يومًا من الحصار المستمر.