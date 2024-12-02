التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في انقلاب أتوبيس عمال بالشرقية

قررت نيابة العاشر من رمضان، اليوم الإثنين، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث انقلاب أتوبيس، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان مرفق الإسعاف دفع بعدد من سيارات إلاسعاف لنقل المصابين والمتوفى في حادث انقلاب أتوبيس يستقله عمال بإحدى الشركات بعد اصطدامه بسيارة أنابيب بناحية مدخل العاشر من رمضان القديم في اتجاه بلبيس بمحافظة الشرقية، مما اسفر عن مصرع شخص فيما أصيب 13 آخرين بكدمات وجروح وإصابات بالغة بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بعد اصطدامه بسيارات أنابيب بناحية مدخل العاشر من رمضان القديم في اتجاه بلبيس مما أسفر عن مصرع" عمر ع م " 35 عاما مقيم قرية الدهاشنة مركز بلبيس وإصابة 13 آخرين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة حيث تم إجراء عملية بتر الساق اليمنى لأحد المصابين فيما تم نقل مصاب آخر إلى أحد المستشفيات الخاصة.

وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.