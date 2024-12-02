قوات من الحشد الشعبي تدخل سوريا للمشاركة بمعارك الشمال

دخلت فصائل شيعية مدعومة من إيران إلى سوريا عبر العراق في الليلة الماضية لتعزيز قوات الجيش السوري في مواجهة الفصائل المسلحة في شمال البلاد.

ووفقًا لمصادر في الجيش السوري، عبر عشرات من مقاتلي قوات الحشد الشعبي العراقية المتحالفة مع إيران عبر طريق عسكري بالقرب من معبر البوكمال، في خطوة تهدف إلى دعم الجيش السوري على خطوط التماس الشمالية.

وأكد مصدر كبير في الجيش السوري لوكالة "رويترز" أن هذه التعزيزات تشمل مقاتلين من فصائل مثل كتائب حزب الله العراقية ولواء فاطميون.

وقال المصدر إن هذه المجموعات جاءت لتقديم الدعم في ظل النقص الكبير في القوى البشرية، الذي ساهم في التراجع السريع لقوات الجيش السوري في الأيام الأخيرة وبدء انسحابها من مدينة حلب.

وتتمتع الفصائل الموالية لإيران، وخاصة جماعة حزب الله اللبنانية، بحضور قوي في منطقة حلب، حيث تواجه قوات الجيش السوري ضغوطًا متزايدة من الفصائل المسلحة.

وتعتبر هذه التعزيزات جزءًا من الجهود المستمرة لإعادة تأمين الأراضي السورية التي تشهد اشتباكات عنيفة.

وفي وقت سابق، كثفت إسرائيل من هجماتها على المواقع الإيرانية في سوريا، مما أدى إلى تصعيد آخر في التوترات الإقليمية. كما نفذت تل أبيب حملة في لبنان، استهدفت خلالها ميليشيا حزب الله، التي تعتبرها تهديدًا كبيرًا لأمنها.