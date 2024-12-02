إيران تساعد الجيش السوري بفصائل عراقية مسلحة

قال مصادر عسكرية سورية اليوم الاثنين، إن فصائل موالية لإيران قد دخلت سوريا من العراق لدعم الجيش السوري في مواجهته مع الفصائل المسلحة.

وذكر مصدر رفيع في الجيش السوري، بحسب وكالة "رويترز" أن عشرات من مقاتلي قوات "الحشد الشعبي" العراقية، المتحالفة مع إيران، عبروا أيضاً من العراق إلى سوريا عبر طريق عسكري بالقرب من معبر البوكمال.

وأضاف: "هذه تعزيزات جديدة لمساعدة إخواننا على خطوط التماس في الشمال"، مشيراً إلى أن المقاتلين ينتمون لفصائل مثل كتائب "حزب الله" العراقية ولواء "فاطميون".

على مدار الحرب الأهلية، أرسلت إيران آلاف المقاتلين من الفصائل الشيعية إلى سوريا، مما ساهم، بالتعاون مع القوات الجوية الروسية، في تمكين الرئيس السوري بشار الأسد من استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي كانت تحت سيطرة المعارضة.

وفقاً لمصادر أخرى في الجيش، فإن نقص هذه القوة البشرية في الأيام الأخيرة ساهم في التراجع السريع لقوات الجيش السوري وانسحابها من مدينة حلب.

تتمتع الفصائل المتحالفة مع إيران، بقيادة "حزب الله" اللبناني، بوجود قوي في منطقة حلب.

وفي الأشهر القليلة الماضية، كثفت إسرائيل من ضرباتها على القواعد الإيرانية في سوريا، بينما نفذت حملة في لبنان تقول إنها أضعفت "حزب الله" وقدراته العسكرية.

