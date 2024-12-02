الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي يشهد ندوة عن "الهوية الوطنية: ولاء/ انتماء"

شهد الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية بعنوان الهوية الوطنية ولاء وانتماء، وذلك بمقر احدى الموسسات التعليمية التابعة للسنودس ، بحضور اللواء أركان حرب الدكتور أشرف مظهر، الدكتور عبد المسيح سمعان، عميد المؤسسة التعليمية التابعة للكنيسة الإنجيلية .

تناولت الندوة موضوع الانتماء للوطن وأهميته في تعزيز الوحدة والتماسك الاجتماعي داخل الدولة، إلى جانب دوره في تحقيق الاستقرار الوطني.

وفي كلمته، أكد الدكتور القس ماجد كرم أن الانتماء للوطن ليس مجرد شعور، بل هو عمل وسلوك يعكس محبة الإنسان لوطنه من خلال الإخلاص في العمل، والحفاظ على استقراره ووحدته. كما أشار إلى أن كل مواطن هو حجر أساسي في بناء الوطن، وأن التعاون والمحبة هما أساس التماسك المجتمعي.

وتحدث اللواء أ.ح. أشرف مظهر، في كلمته، عن أنواع الهوية ومفهوم الولاء والانتماء للوطن، مؤكدًا أن هذه القيم تُعد من أهم مقومات الوطنية. كما أشار إلى أن الجميع يسعى في هذه الحياة لتحقيق أهدافه، ورغم اختلاف هذه الأهداف، إلا أننا نتفق على أن لكل فرد هدفًا يسعى لتحقيقه في خدمة الوطن.

وفي ختام الندوة، أعرب الدكتور عبد المسيح سمعان، عميد المؤسسة التعليمية عن شكره وتقديره للحضور، مؤكدًا على الدور المحوري لمثل هذه اللقاءات في تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن. كما أوضح أن الندوة تأتي في إطار حرص المعهد على المساهمة الفعّالة في رفع مستوى الوعي الوطني لدى الطالبات والعاملين.

وأشار إلى أن هذه الفعالية تُعد جزءًا من مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، التي تهدف إلى ترسيخ القيم الوطنية ودعم استقرار المجتمع.

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