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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المستشار الألماني يزور أوكرانيا لتقديم مساعدات عسكرية جديدة

شولتس
شولتس
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وصل المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى أوكرانيا، اليوم الاثنين، في زيارة غير معلنة مسبقاً، وذلك لتأكيد دعم برلين لكييف في حربها ضد روسيا.

وفي منشور له على منصة "إكس"، قال شولتس: "توجهت إلى كييف الليلة عبر القطار، في بلد يدافع عن نفسه ضد الحرب الروسية العدوانية المستمرة منذ أكثر من ألف يوم".

وعند وصوله، أعلن شولتس عن تقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا بقيمة 650 مليون يورو في ديسمبر الحالي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وتابع: "أود أوضح أن ألمانيا ستظل الداعم الأقوى لأوكرانيا في أوروبا"، مضيفاً: "يمكن لأوكرانيا الاعتماد على ألمانيا، نحن نقول ما نفعله، ونفعل ما نقول". 

المستشار شولتس