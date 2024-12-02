وزير الخارجية: نقدر دور برنامج الغذاء العالمي لدعم جهود الإغاثة الإنسانية حول العالم

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع كارل سكاو نائب المديرة التنفيذية ومدير عمليات برنامج الغذاء العالمي، على هامش انعقاد مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لدور البرنامج الهام في دعم جهود الإغاثة الإنسانية حول العالم، مؤكداً استعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات لدعم عمل البرنامج.

وثمن عبد العاطي، الدعوات المتكررة التي أطلقتها قيادة برنامج الغذاء العالمى لتأمين مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار إلى تقدير مصر البالغ لاستمرار عمل البرنامج بالرغم من التحديات الجسيمة التى يواجهها بعد الاستهداف المتكرر لموظفيه، وفي ظل سياسة التجويع الإسرائيلية التي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية لسكان قطاع غزة.