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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

المؤشر نيكي يسجل ارتفاعا طفيفا بفضل أسهم الشركات المالية

نيكي
نيكي
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سجل المؤشر نيكي الياباني ارتفاعا طفيفا عند التداول اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، حيث تفوقت المكاسب في أسهم الشركات المالية على التراجع في سهم فاست ريتيلنج.

وبحسب رويترز ارتفع نيكي 0.03% إلى 38220.01 نقطة، وكان قد نزل 0.65% في وقت سابق من الجلسة بعد أن فتح على ارتفاع.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري "كان المؤشر نيكي سيسجل أداء أفضل لو لم ينخفض سهم فاست ريتيلنج".

وانخفض سهم فاست ريتيلنج، مالك العلامة التجارية يونيكلو، 2.45% ليكون تأثيره الأكبر على نيكي.

وقال ياسودا إن تراجع الين ساعد أيضا المؤشر نيكي على تعويض خسائره، وانخفض الين 0.52% في أحدث التعاملات إلى 150.56 مع ارتفاع الدولار بعد خسارته 3.3% الأسبوع الماضي في أسوأ أداء له منذ يوليو .

وانخفض سهم شيسيدو 7.9% ليصبح الأسوأ أداء على المؤشر نيكي بعد أن خفضت شركة صناعة مستحضرات التجميل توقعات أرباحها للعامين المقبلين يوم الجمعة، في أعقاب انخفاض المبيعات للمستهلكين الصينيين، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.68% إلى 2698.86 نقطة.

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