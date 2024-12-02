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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. مكتبة مصر الجديدة تنظم المنتدى المصري للإعلام

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تنظم مكتبة مصر الجديدة المنتدى المصرى للاعلام والذى تستضيفه  فى الخامسة من مساء غد الثلاثاء والذى يحمل عنوان ''محطات فى مسيرة المستشار عدلى حسين "؛ حيث يعد أحد الشخصيات العامة المهمة ورجل سياسى من الطراز الأول وشاهدا على سنوات من تاريخ مصر.

وشغل المستشار عدلى حسين عدد من المناصب الهامة فى مقدمتها منصب محافظ القلوبية بين 1999 و2011، ومحافط المنوفية بين 1993 و1999، ورئيس "محكمة استئناف القاهرة"، ورئيس "محكمة جنايات أمن الدولة العليا وعضو الجمعية المصرية للقانون الجنائى وعضو الجمعية الدولية للقانون الجنائي وعضو منظمة المدن العربية ومنظمة المدن والعواصم الإسلامية رئيس لجنة الشراكة الأورومتوسطية، يدير اللقاء اللواء طارق المهدى.

مكتبة مصر الجديدة المنتدى المصرى للإعلام المستشار عدلي حسين تاريخ مصر