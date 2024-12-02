ترامب ينتقد عفو بايدن عن نجله هانتر: "إجهاض للعدالة"

انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قرار الرئيس جو بايدن بتوقيع عفو رئاسي عن نجله هانتر بايدن، ووصفه بأنه "إساءة وإجهاض للعدالة".

وجاء تعليق ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" بعد أن وقع بايدن عفوا "كاملًا وغير مشروط" عن نجله الذي يواجه مجموعة من القضايا القانونية.

وفي تغريدة له، تساءل ترامب قائلًا: "هل يشمل العفو الذي قدمه جو بايدن لابنه هانتر أولئك الذين تم سجنهم منذ سنوات؟"، في إشارة إلى بعض من أنصاره الذين تم اتهامهم بالمشاركة في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. وأضاف ترامب أن هذه الخطوة تمثل "إساءة وإجهاضًا للعدالة".

وكان الرئيس بايدن قد أصدر العفو عن هانتر بايدن في خطوة استثنائية جاءت في وقت حساس، وسط ترقب ردود الأفعال السياسية في الولايات المتحدة.