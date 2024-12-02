بأسعار مخفضة.. "التنظيم والإدارة" ينظم معرضا لملابس الشتاء بالعاصمة الإدارية

ينظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، معرضًا لملابس الشتاء والمفروشات والاجهزة الكهربائية ومنتجات الأسر المنتجة والحرف اليدوية وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في الفترة من 24 نوفمبر حتى 5 ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار جهود الجهاز لتحسين جودة بيئة العمل داخل المؤسسات الحكومية بالعاصمة الإدارية.

وتفقد رئيس الجهاز المعرض، موجها بمتابعة التزام العارضين بنسب الخصم المقررة، وحسن استقبال الزميلات والزملاء الموظفين بالمؤسسات الحكومية المختلفة.

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من موظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال أسبوعه الأول، ويدعو جميع الزميلات والزملاء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية لزيارة المعرض والاستفادة من التخفضيات الكبيرة التي تصل إلى ٥٠٪ على بعض المعروضات وتزيد على ٥٠٪ في معروضات أخرى، ونظم التقسيط المتاحة.

من الجدير بالذكر، وإيمانًا من الجهاز بأهمية تحسين بيئة العمل داخله فقد تم استحداث تقسيم تنظيمي لتحسين بيئة العمل، وذلك من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والعلمية والاجتماعية والتي يقع من ضمنها تنظيم المعرض من ضمنها، حيث سبق وأن نظم الجهاز زيارات توعوية لمعالم العاصمة الإدارية الجديدة، ومجموعة من الندوات التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر وتحديات الأمن القومي، ومعسكرات صيفية بكل من مدن الأسكندرية والغردقة ومرسى مطروح، وغير ذلك من الفعاليات والأنشطة.

