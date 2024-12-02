مناهضة العنف ومكافحة التحرش في الأماكن العامة ندوة لـ"التربية للطفولة المبكرة" ببني سويف

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بني سويف، ندوة بعنوان "مناهضة العنف ومكافحة التحرش في الأماكن العامة"، ضمن حمله ١٦ يوما.

وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وبالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وبحضور الدكتور إبراهيم عبد الرازق عميد الكلية، والدكتورة هناء فؤاد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة عاطف مدير الوحدة، والعميد أحمد مطاوع مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن بني سويف والنقيب مي محمد رئيس قسم التواصل الاجتماعي بحقوق الإنسان بمديرية أمن بني سويف، والدكتورة جمانة رمضان نائب مدير الوحدة ، والدكتور عبد اللطيف حسانين من منطقة وعظ بني سويف والدكتورة شيماء كرم مديرة شئون المرأة بديوان عام المحافظ، والأستاذة ليلي أبو عقل المحامية بالنقض، والدكتورة سالي سعيد المدرس بكلية الإعلام بجامعة النهضة، والدكتورة سارة عيد والدكتورة سارة أحمد بكلية التربية للطفولة المبكرة، وسط حضور لافت من الطالبات.

وأوضح رئيس الجامعة ، أن الندوة تناولت الندوة مناهضة العنف من الشق الديني والجانب القانوني ، فضلاً عن تناولت الندوة كيفية التصدي للتحرش وطرق التعامل مع التحرش في الأماكن العامة ،والتأكيد على أهمية ترسيخ مفاهيم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بناء على الكفاءات والقدرات الخاصة في مواقع القيادة بما يحقق الأهداف التنموية ولاستراتيجيات الوطنية.

كما استعرضت الوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات والعاملين وأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة وكيفية التواصل لحل المشكلات.