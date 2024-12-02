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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 16 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ بلغ 11 سفينة، وتم تداول 16 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، بالإضافة إلى 869 شاحنة و116 سيارة. 

وشملت حركة الواردات 5 آلاف طن بضائع، و433 شاحنة، و98 سيارة، بينما تضمنت حركة الصادرات 11 ألف طن بضائع، و436 شاحنة، و18 سيارة.

وفي سياق العمليات اليومية، يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين "الحرية" و"دليلة"، بينما تغادر السفينتان "Alcudia Express" و"عمان". واستقبل الميناء بالأمس العبارة "أمل"، فيما غادرت السفينتان "الحرية" و"دليلة". كما شهد ميناء نويبع تداول 2700 طن من البضائع و285 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين "آور" و"آيلة".

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1755 راكبًا عبر مختلف الموانئ التابعة لها. 

ارصفة استقبال إجمالي السفن الصادرات العبارة