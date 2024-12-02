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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الحوثي يستهدف مدمرة و3 سفن إمداد أمريكية في خليج عدن

الحوثي
الحوثي
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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية عن استهداف مدمرة أمريكية وثلاث سفن إمداد تابعة للجيش الأمريكي في عملية عسكرية نوعية.
في المقابل، أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أنها دمرت صواريخ وطائرات مسيرة حوثية في خليج عدن.
وذكرت "قناة المسيرة" التابعة للحوثيين، نقلاً عن المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، أن العملية استهدفت مدمرة أمريكية وثلاث سفن إمداد، وهي "ستينا إمبيكابل"، و"مايرسك ساراتوجا"، و"ليبرتي جريس"، لكنه لم يذكر اسم المدمرة المستهدفة.
وأوضح سريع أن العملية تمت باستخدام 16 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة في البحر العربي وخليج عدن، مشيراً إلى أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.
وأكد سريع أن الجماعة لن توقف عملياتها إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، مضيفاً: "سنواصل تنفيذ العمليات العسكرية بوتيرة متصاعدة ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية".

 

جماعة اليمنية