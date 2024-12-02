دول الجوار تستعد لمواجهة تطورات الوضع في سوريا

رفعت بعض دول الجوار حالة التأهب في ظل التطورات الميدانية في شمال سوريا، حيث ارتفعت حصيلة الهجوم المفاجئ الذي تشنه فصائل المعارضة منذ يوم الأربعاء إلى 412 قتيلاً على الأقل، بينهم 61 مدنياً، وفقاً لما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وأوفدت إيران وزير خارجيتها، عباس عراقجي، إلى دمشق، حيث التقى الرئيس بشار الأسد أمس، وسلمه رسالة من القيادة الإيرانية.

وأكد “عراقجي” بعد اللقاء أنه تم التوصل إلى «تفاهمات جيدة»، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل الدعم الذي ينبغي تقديمه لسوريا.

كما حذرت طهران واشنطن من استغلال الوضع في سوريا، مشيرة إلى إمكانية إرسال قوات «استشارية» إلى حلب إذا دعت الحاجة. وفي هذه الأثناء، أعاد العراق نشر قواته على الحدود مع سوريا، حيث ترأس رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي عن حالة تحشيد عسكري على الحدود مع سوريا، بناءً على قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر الذي دعا إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.