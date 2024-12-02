اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة

تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين بقتل الطفل "أحمد محمد سعد محمد" وسرقة أعضائه البشرية، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "الدارك ويب".

يترأس الجلسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبوالمعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة السر إيهاب سليمان.

تضمن أمر الإحالة في القضية أن المتهمين "طارق.ع" (29 عامًا) و"علي الدين.م.ع" (15 عامًا) من الكويت، قد ارتكبا الجريمة في 15 أبريل 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد" عمدًا، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني، الذي اتفق معه على قتل الطفل مقابل 5 ملايين جنيه.

بدأت الجريمة عندما بيت المتهم الأول النية على قتل الطفل، حيث أعد العقاقير الطبية وحزام الجلد لتنفيذ الجريمة. وبعد أن استدرج المجني عليه إلى بيته، سقاه مشروبًا يحتوي على العقاقير حتى أغشي عليه، ثم قام بخنقه باستخدام الحزام حتى فارق الحياة.

ولم يكتفِ بذلك، بل مثل بالجثة بعد القتل.

أما المتهم الثاني، فقد كان هو المحرض على ارتكاب الجريمة، حيث اتفق مع المتهم الأول على خطف الطفل وقتله مقابل مبلغ مالي، وقام بتحفيزه على استدراجه إلى مكان الحادث، ما أسهم في تنفيذ الجريمة المروعة.

تستكمل المحكمة اليوم جلساتها لاستماع إلى المرافعة والاطلاع وفض الأحراز.