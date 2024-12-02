أسعار الذهب اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، بعد سلسلة صعود للمعدن عالميا على وقع خفض الفائدة الأمريكية، والتي من شأنها أن تعزز صعود المعدن النفيس عالميا، وفق قوائم أسعار الذهب في اتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4206 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3680 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3154 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 29440 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2650 دولارا.

وخلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب في مصر عيار 21 بنسبة 2.5% لينخفض بمقدار 93 جنيها ليغلق عند المستوى 3677 جنيها للجرام، بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3770 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب في مصر جاء بدعم من انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى استقرار في تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، ليظل التسعير معتمدًا على حركة السعر العالمي.